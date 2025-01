Calciomercato.it - Un’altra bocciatura per Vlahovic, Thiago Motta: “Ecco come ha reagito”

Kolo Muani preferito al bomber serbo, che parte così dalla panchina per la terza volta consecutiva. Il commento del tecnico bianconero prima di Napoli-Juveè sempre più un ‘caso’. Col Napoli terza panchina consecutiva per il bomber serbo, a cuiha preferito subito il neo arrivato Kolo Muani. “È un giocatore che stavamo seguendo da molto tempo e che ha lavorato bene con noi – ha detto a ‘Dazn’ il tecnico della Juventus sul francese – Anche lui deve adattarsi al nostro tipo di gioco, però siamo convinti possa darci una mano importante”.perparla prima di Napoli-Juve (LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante arrivato in prestito dal PSG potrebbe alternarsi con Nico Gonzalez nel ruolo di punta centrale,conferma: “È un modo per non dare punti di riferimento, lui e Nico Gonzalez possono scambiarsi spesso la posizione”.