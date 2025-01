Formiche.net - Un welfare che punti sulla cultura, al di là della mera sopravvivenza

Leggi su Formiche.net

Secondo quanto indicato da Itinerari Previdenziali nel suo Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano, la spesa lorda stimata per la non autosufficienza è stata nel 2023, pari a circa 34 miliardi di euro, di cui circa 21 miliardi sostenuti direttamente dalla spesa privata. Si tratta di una condizione che, nei prossimi anni, necessita di una profonda riflessione da parte del settore pubblico, ma anche da parte di quei soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nell’ampio, e sempre più ampio settore del.I dati Istat come indicati dal Rapporto “Laboratorio su casa, famiglia e lavoro domestico” 2024, realizzato da Censis, European Federation for Family Employment & Home Care (Effe), Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Centro Studi e Ricerche Idos, indicano infatti che la quota di italiani over65, che nel 1961 erano il 9,5%, si stima rappresenteranno il 34,5%popolazione nel 2050.