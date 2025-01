Ilrestodelcarlino.it - Un forlimpopolese a Livorno: "Libertas tosta, ma si può vincere"

IlLuca Campori, 25 anni, all’Unieuro dal 2017 al 2021, è alla quarta stagione di militanza nella Piellein B, l’altra squadra della città labronica, che si contende la passione di una piazza dove il basket è una religione con la, avversaria domani dei forlivesi. Campori, come si trova a? "Mi trovo benissimo anche se quando posso torno a casa dalla famiglia e dai miei amici. In media ci riesco una volta al mese. La Romagna mi manca sempre, anche se qui la gente ti fa sentire veramente importante, qualcosa da apprezzare comunque fino in fondo".è una città che definire appassionata di basket è poco. "E’ davvero incredibile e frae Pielle c’è una rivalità pazzesca che per tanti è fatta in parte di sfottò e prese in giro ma può essere anche molto seria.