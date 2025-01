Un consiglio comunale aperto al teatro degli Animosi per il Giorno della Memoria a Carrara

Leggi su Corrieretoscano.it

– Anche il Comune dicelebra il: lunedì 27 gennaio ci sarà ilsolenne aldove andrà in scena lo spettacolo a curastudenti del Liceo Artistico GentileschiPer celebrare il, lunedì 27 gennaio, alle 11.30 è prevista la convocazione in adunanza straordinaria aperta e in forma solenne deldi, che per l’occasione si riunirà al.Dopo i saluti istituzionali da parte del presidente delCristiano Bottici esindaca Serena Arrighi, questa convocazione speciale delnelcittadino proseguirà con la messa in scena dello spettacolo a curastudenti del liceo artistico Gentileschi didal titolo Come farfalle sopra i fili spinati – Capire è impossibile, ma ricordare è necessario, con l’accompagnamento musicale realizzato dagli studenti del liceo musicale Palma di Massa.