Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-01-2025 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i Jet militari per espellere I migranti Messico operiamo nel rispetto delle rispettive sovranità Pubblicate le foto di deportati in catene Rubio con Gianna Gli aiuti all’estero esclusi i programmi alimentari Groenlandia colloquio di fuoco tra Trump e la premier Danese Invia Il segreto sugli omicidi dei Kennedy e Dean Martin Luther King a Massa oggi liberi 4 soldatesse italiane carinaria Daniel boa almag ostaggi che saranno rilasciati prima del previsto Le fonti di intelligenza congresso americano mappa reclutato tra 10.000 e 15.000 Combattenti da inizio guerra morti di freddo 5 bambini per l’inizio della tregua ed rajski Putin sta cercando di manipolare Trump dice Nessun negoziato senza chiave Unione Europea Putin ha da tempo bisogno di tornare in realtà dice Altrimenti sai Non è così che funziona nel mondo di oggi ha detto il portavoce del presidente ucraino Andrea ierna la neonata rapita e te lo scarcerato il marito di Rosa Vespa è legale non si era accorto di niente di convalida del fermo per il sequestro della piccola Sofia la copia il riso la sua versione dei fatti Vespa si aggiusta tutta la responsabilità di rapimento confermato che il marito era all’oscuro di tutto e ci fermiamo qui Buona giornata e buon proseguimento di Ascoli In collaborazione con Agenzia Italia Stampa