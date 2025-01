Lanazione.it - Uffizi celebrano Aldo Carpi: un omaggio al pittore sopravvissuto all'orrore del lager

Firenze, 25 gennaio 2025 - Una ‘mostra’ all’artista che visse l’del, riuscendo nel mentre a raccontarlo in un diario. Ad organizzarla gli, in occasione del Giorno della Memoria: protagonista del focus espositivo al primo piano della Galleria, sarà ildi origini ebraiche(Milano 6 ottobre 1886-27 marzo 1973). Tre le opere appartenenti alle collezioni del museo, che compongono la testimonianza. Si tratta degli autoritratti del 1925 e 1964 e di Dopo cena (ordinariamente esposta nella Galleria d’Arte Moderna a Palazzo Pitti) del 1913. Artista affermato fin dal primo decennio del Novecento, apprezzato professore dell’Accademia di Belle Arti di Milano dagli anni Trenta, autore di una pittura fantasiosa e non inquadrabile,verrà internato, in seguito ad una delazione sulle sue origini, nel campo di concentramento di Mauthausen-Gusen dove resterà imprigionato dal febbraio 1944 fino al maggio 1945.