Pronosticipremium.com - Udinese-Roma, il pronostico di Serie A: stuzzica l’Over

Leggi su Pronosticipremium.com

La 22ª giornata diA è pronta a regalare emozioni con tanti match che potrebbero dare una scossa alla classifica. Laaffronterà l’a partire dalle ore 15:00 del 26 gennaio: uno scontro diretto tra le due squadre che attualmente si trovano ad un solo punto di distacco, al 9° e al 10° posto in classifica. Dopo la sconfitta contro l’AZ Alkmaar in Europa League, la squadra di Claudio Ranieri dovrà affrontare un’altra sfida lontano dalle mura dell’Olimpico ed una vittoria in trasferta, ormai, manca da poco meno di un anno. La squadra friulana dal proprio canto dovrà recuperare il terreno perso con la sconfitta pesante contro il Como per 4-1., probabili formazioni(3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca.