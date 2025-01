Liberoquotidiano.it - "Tutto sta nella testa": Jannik Sinner, tam-tam impazzito prima della finalissima con Zverev

, un anno dopo. Gennaio 2024: il talentino ha compiuto l'inaspettata impresa di vincere uno Slam; gennaio 2025, il ragazzo che si è fatto re, giocherà domattina (ore 9.30, diretta sui canali Eurosport di Sky e Dazn e in chiaro su NOVE) per vincere il terzo Slam, il 19esimo torneo Atp, la 21esima vittoria a fila e per confermarsi il fuoriclasse del tennis. Quanta acqua è passata sotto i ponti e quante emozioni ha vissuto in questi 12 mesi il ragazzo di Sesto, quanto ha vinto e quanto ha patito per le accuse di doping che saranno chiarite definitivamente il prossimo 16 aprile a Losanna. Nel frattempo il tennista italiano più bravo di tutti i tempi ha raggiunto per il secondo anno consecutivo la finale degli Australian Open e lo ha fatto alla sua maniera: distruggendo il tennis del mancino Ben Shelton, numero 22 del seeding.