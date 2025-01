Ilgiorno.it - Tumori maschili. Collaborazione fra Bassini e Int

L’Asst Nord Milano e l’Irccs Istituto nazionaledi Milano hanno firmato una convenzione per garantire percorsi integrati, veloci e di eccellenza per i pazienti con patologie oncologiche di carattere urologico. L’obiettivo è garantire percorsi di cura nel minor tempo possibile, attraverso una condivisa e ottimale gestione delle liste d’attesa. I professionisti urologi dele dell’Int lavoreranno, integrando le loro risorse e le rispettive competenze. "Questa convenzione è un modello di riferimento conforme alle indicazioni regionali per operare in rete e consente l’integrazione delle competenze. Grazie a questo accordo – spiega il direttore generale dell’Istituto nazionale deiMaria Teresa Montella – possiamo assicurare ai pazienti oncologici un accesso più rapido e coordinare percorsi di cura specialistici, migliorando al contempo la qualità della presa in carico e l’efficienza del sistema sanitario".