Trump telefona la premier danese | 45 minuti orrendi

Unata “infuocata” e dai toni aggressivi ha caratterizzato la conversazione tra laMette Frederiksen e l’ex presidente degli Stati Uniti Donald, confermando l’intenzione americana di appropriarsi della Groenlandia. La notizia è stata riportata dal Financial Times, citando fonti europee che hanno descritto l’incontro telefonico, durato 45, come “orrendo”.insiste sulla GroenlandiaNonostante i tentativi delladi offrire una maggiore collaborazione sulle basi militari e sull’estrazione di risorse minerarie nell’isola artica,avrebbe mantenuto una posizione “aggressiva e polemica”. Secondo un funzionario di Copenaghen, l’intento di Washington è inequivocabile: “La vogliono”.Un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Brian Hughes, ha ribadito a Fox News che la sicurezza della Groenlandia è prioritaria per gli Stati Uniti, data la crescente influenza di Cina e Russia nella regione artica.