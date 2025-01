Secoloditalia.it - Trump insiste: “Voglio la Groenlandia”. Furiosa lite telefonica con la premier danese: “E’ stato orrendo”

Leggi su Secoloditalia.it

Si sarebbe trasformata in una vera e propriala conversazioneavuta la settimana scorsa dalla, Mette Frederiksen, e il presidente degli Stati Uniti, Donald, che le avrebbe ribadito la sua intenzione di appropriarsi della. Lo hanno riferito funzionari europei al Financial Times. La conversazione, durata 45 minuti, è stata definita dalle fonti “infuocata” e addirittura “orrenda”.si sarebbe posto in modo “aggressivo e polemico“, scrive il quotidiano della City, nonostante l’offerta di Frederiksen di una maggiore cooperazione sulle basi militari e sullo sfruttamento delle risorse minerarie della grande isola artica controllata da Copenaghen. “E’molto risoluto”, ha aggiunto un’altra fonte, “è stata una doccia fredda. Prima era difficile prenderlo sul serio.