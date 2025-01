Lapresse.it - Trento, investita mentre era in bici: morta la giovane ciclista Sara Piffer

Leggi su Lapresse.it

, ragazza di 19 anni di Palù di Giovo epromessa del ciclismo trentino, èdopo essere statada un’autoera ina Mezzocorona, in provincia di. È successo venerdì intorno alle 11:30 in via Cesare Battisti, una strada interna che collega Mezzocorona con Mezzolombardo. L’equipe sanitaria ha tentato a lungo le manovre di rianimazione ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. La ragazza stava facendo una seduta di allenamento assieme al fratello, anche lui agonista negli under 23, quando per cause ancora in via di accertamento è stata centrata da un’auto in fase di sorpasso condotta da un uomo di 70 anni.correva per la Mendelspeck Ge-Man di Pineta di Laives e aveva partecipato a numerose gare nazionali e internazionali.Abodi: “Sicurezza ciclisti è impegno e preoccupazione per il governo”“Le vite perdute sulle nostre strade sono sempre troppe e troppo spesso sono giovani vite, come quella della promessa del ciclismo azzurroche è stata travolta ieri da un automobilista in una strada interna in Provincia di