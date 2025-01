Lanazione.it - Toyota ’scommette’ su Paperini. È lui la guida ufficiale per il 2025

Al volante delGazoo Racing Italy, in unche si preannuncia ricco di sfide, ci sarà il pistoiese Thomas. Il nostro portacolori sarà al volante dellaGr Yaris Rally2 equipaggiata con fornituraPirelli, che prenderà parte al Campionato Italiano Assoluto Rally, campione in carica nella Gr Yaris Rally Cup e già vincitore dell’edizione 2022 del campionato monomarca, potrà misurarsi con la vettura di vertice nel Campionato Italiano Assoluto Rally, confermando, come priorità del marchio, la crescita di giovani piloti, in linea con il programma di valorizzazione dei ‘Rookie’ sempre più rilevante peranche a livello mondiale. "Siamo davvero orgogliosi di confermare anche quest’anno le nostre attività sportive in Italia con il nostro team, ilGazoo Racing Italy - ha dichiarato Christian Mohorovicich, direttore marketingMotor Italia - .