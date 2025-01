Thesocialpost.it - Terrore all’alba, camion si schianta contro una casa. Groviglio di lamiere

Grave incidente questa mattina poco prima dell’alba lungo la strada Pievaiola. Intorno alle 5 del mattino, unè finito fuori strada,ndosiun’abitazione. L’urto, violento, ha bloccato all’interno gli occupanti della, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118. I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre ilista rimasto incastrato tra ledel mezzo, poi trasportato in ospedale per accertamenti e cure. Fortunatamente, gli occupanti dellanon hanno riportato ferite, ma lo spavento è stato enorme.Per liberare il, rimasto incastrato nella parete del casolare, si è resa necessaria l’autogrù, con i vigili del fuoco impegnati in un’operazione complessa.