Thesocialpost.it - Terribile incidente, ragazzo rimane tra le lamiere dell’auto

Leggi su Thesocialpost.it

Gravestradale questa mattina intorno alle 5:00 a Cava de’ Tirreni, in località Pregiato. Secondo le prime ricostruzioni, la causa potrebbe essere stata l’alta velocità. Il conducente di un’Audi ha perso il controllo del veicolo, sradicando un palo della Telecom, per poi schiantarsi contro un muro e terminare la corsa contro una ringhiera a bordo strada.Intervento dei Vigili del FuocoSul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino. Il giovane, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, è stato estratto dai soccorritori e affidato alle cure del personale del 118, già presente sul luogo dell’.Indagini in corsoLe autorità stanno indagando per accertare la dinamica esatta del sinistro e verificare eventuali responsabilità.