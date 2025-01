Sport.quotidiano.net - Terranuova, senti Dini: "Riprendiamo il cammino"

di Francesco Tozzi"La Fezzanese è l’ultima della classe, ma non per questo dobbiamo prenderla sottogamba". Leonardoha le idee ben chiare in vista della partita in programma domani tra Fezzanese e. Il match di domani, anziché allo stadio Luperi di Sarzana, si disputerà sul sintetico del Buon Riposo ai Pozzi di Seravezza. "Sarà una partita da giocare al massimo delle nostre potenzialità - ha spiegato il giocatore - come tutte le altre. In questo campionato si sta dimostrando fondamentale l’impegno domenica dopo domenica e possiamo vedere la gara come uno scontro diretto perché per noi sono fondamentali i tre punti in palio". I liguri, a dispetto della posizione in classifica che li vede fanalino di coda, sanno mettere in difficoltà gli avversari. Domenica scorsa, infatti, i verdi sono riusciti nell’impresa di segnare 3 reti a Livorno e nel primo tempo conducevano per 2-0 nei confronti degli amaranto.