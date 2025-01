Tennis la classifica femminile delle vincitrici slam all-time

Leggi su Sportface.it

Margaret Court 24Serena Williams 23Steffi Graf 22Helen Wills 19Chris Evert 18Martina Navratilova 18Billie Jean King 12Maureen Connolly 9Monica Seles 9Suzanne Lenglen 8Molla Mallory 8Maria Bueno 7Evonne Goolagong Cawley 7Justine Henin 7Dorothea Lambert Chambers 7Venus Williams 7 Blanche Bingley 6Louise Brough 6Doris Hart 6Margaret Osborne duPont 6Nancye Wynne Bolton 6Daphne Akhurst 5Pauline Betz 5Charlotte Cooper 5Lottie Dod 5Althea Gibson 5Martina Hingis 5Helen Jacobs 5Alice Marble 5Maria Sharapova 5Iga Swiatek 5Kim Clijsters 4Shirley Fry 4Hazel Hotchkiss Wightman 4Hana Mandlíková 4Elisabeth Moore 4Naomi Osaka 4 Arantxa Sánchez Vicario 4Juliette Atkinson 3Ashleigh Barty 3Mary Browne 3Jennifer Capriati 3Lindsay Davenport 3Darlene Hard 3Joan Hartigan 3Ann Jones 3Angelique Kerber 3 Hilde Krahwinkel Sperling 3Angela Morr 3Dorothy Round 3Aryna Sabalenka 3May Sutton 3Virginia Wade 3Cilly Aussem 2Tracy Austin 2Victoria Azarenka 2Coral Buttsworth 2Mabel Cahill 2Mary Carter Reitano 2Thelma Coyne Long 2Simona Halep 2 Marion Jones 2Barbora Krej?íková 2Svetlana Kuznetsova 2Petra Kvitová 2 Simonne Mathieu 2Amélie Mauresmo 2Kitty McKane Godfree 2Margaret Molesworth 2Garbiñe Muguruza 2Li Na 2Sarah Palfrey 2Mary Pierce 2Nancy Richey 2Margaret Scriven 2Bertha Townsend 2Lesley Turner Bowrey 2Maud Watson 2Bianca Andreescu 1 Maud Barger-Wallach 1Sue Barker 1Marion Bartoli 1Dora Boothby 1Kea Bouman 1Esna Boyd 1Shirley Brasher 1Dorothy Bundy Cheney 1Patricia Canning Todd 1Françoise Dürr 1Coco Gauff 1Ellen Hansell 1Helen Hellwig 1Helen Homans 1Emily Hood Westacott 1Ana Ivanovic 1Mima Jaušovec 1Barbara Jordan 1Sofia Kenin 1Madison Keys 1 Zsuzsa Körmöczy 1Sylvia Lance Harper 1Nelly Landry 1Ethel Larcombe 1Anita Lizana 1Iva Majoli 1Conchita Martínez 1Myrtle McAteer 1Kerry Melville Reid 1Anastasia Myskina 1Jana Novotná 1Betty Nuthall 1Chris O'Neil 1Je?ena Ostapenko 1 FLAVIA PENNETTA 1Beryl Penrose 1Emma Raducanu 1Lena Rice 1Muriel Robb 1Ellen Roosevelt 1Virginia Ruzici 1Elena Rybakina 1Gabriela Sabatini 1FRANCESCA SCHIAVONE 1Evelyn Sears 1Sloane Stephens 1 Samantha Stosur 1Karen Susman 1Aline Terry 1Christine Truman 1Marketa Vondrousova 1Caroline Wozniacki 1

Ecco la classifica di tutti i tempi. Serena Williams ha annunciato il ritiro fermandosi a quota 23, uno in meno dei 24 trionfi di Margaret Court e uno in più di Steffi Graf. Italia presente in classifica con le due straordinarie imprese di Francesca Schiavone al Roland Garros del 2010 e di Flavia Pennetta agli Us Open del 2015. In grassetto le tenniste ancora in attività. Aggiornato dopo Australian Open 2025 (Vincitrice: Madison Keys).