Romadailynews.it - Teatro Tor Bella Monaca. Gli spettacoli in scena dal 28 gennaio al 2 febbraio

Leggi su Romadailynews.it

Tordal 28al 2Lady D. dal 28al 2, è lo spettacolo che chiude il mese dialTor. InAnnalisa Favetti che insieme a Pino Amendola, anche regista, ha scritto questo testo dedicato alla principessa del Galles.. Subito dopo l’incidente stradale sotto il tunnel del Pont De L’Alma a Parigi, dai rottami fumanti dell’auto, si libra la voce di Lady D, la principessa più amata nel mondo, in una sorte di delirio premorte, inizia a raccontare la sua storia conducendo gli spettatori nel suo mondo più intimo e segreto. Interpretato da Annalisa Favetti che ci restituisce attraverso il racconto la dolcezza, la grinta e lo strazio di Lady D come donna, come essere umano che soffre, che sbaglia, ma che trova sempre una via per riprendersi.