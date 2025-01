Tajani | sinistra non si illuda come Ulisse sirene non ci condizionano

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 25 gen. (askanews) – “Anon sino che noi abbandoniamo il centrodestra per un sistema elettorale diverso. Siamo: non ci facciamo condizionare dalleche sono spessostonate. Siamo bene dove siamo, fieri di essere l’anima cristiana, liberale, riformista e atlantista del centrodestra che senza di noi non sarebbe il centrodestra”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Antonio, che a Milano presenta il documento Un piano industriale per l’Italia e per l’Europa. “Noi siamo il centro politico italiano, una forza seria e rassicurante”, ha detto. Il vicepremier, tornando sul tema di legge elettorale, si è detto “favorevole al proporzionale, ma in un ambito di coalizione, e se devo dire quello che penso, dico: bene che ci siano le liste dei vari partiti con i candidati e con le preferenze così chi è bravo viene eletto”.