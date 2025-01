Movieplayer.it - Star Wars: il film sequel con al centro Rey ha un nuovo sceneggiatore

Leggi su Movieplayer.it

Ildella saga dicon protagonista Rey, interpretata da Daisy Ridley, sarà ora scritto dal regista George Nolfi. Ildicon alRey, interpretata da Daisy Ridley, ha trovato un altro. A delineare la nuova storia dell'eroina dopo gli eventi raccontati in L'ascesa di Skywalker sarà infatti George Nolfi. I primi dettagli suldiAlla regia del, ancora senza un titolo ufficiale, sembra sarà ancora coinvolta Sharmeen Obaid-Chinoy. Lo script è in fase di sviluppo da molto tempo e, in precedenza, sono stati impegnati sulla storia Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson, mentre nell'aprile 2023 era stato coinvolto Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, che ha tuttavia rinunciato all'incarico nel .