Spotify è la cosa peggiore che sia mai capitata ai musicisti La cultura della streaming ha cambiato la società e una generazioni di artisti | lo sfogo di Björk

è lache sia maiai. Lahalae unadi”. Non usa mezzi termini la cantautricenella sua intervista alla testata svedese Dagens Nyheter. “Mi ritengo fortunata perché non devo più guadagnare dai tour, che è invece lache ipiù giovani sono costretti a fare”, ha poi aggiunto. L’artista nel mentre è riapparsa sul palco di Apple Music Live per presentare “Cornucopia“.Come ha spiegato la produzione di Apple Music “uno spettacolo unico animato digitalmente con tende in movimento, una moderna lanterna magica per la musica dal vivo, dove le immagini in VR del 21esimo secolo incontrano il teatro del 19esimo secolo”.In una conversazione approfondita che copre l’intera carriera, in onda su Apple Music 1,si siede con Zane Lowe di Apple Music per la sua prima intervista video in un decennio, offrendo ai fan uno sguardo esclusivo sul suo processo creativo e sulla donna iconica dietro la musica.