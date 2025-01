Oasport.it - Speed skating, Francesca Lollobrigida sigla il record italiano sui 5000 e sfiora il podio a Calgary

IlOlympic Oval dell’omonima città canadese si conferma essere, anche grazie all’altitudine di poco oltre i 1000 metri, una pista molto veloce in occasione della giornata inaugurale della terza tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di, nella quale spicca ildisuimetri, distanza nella quale l’azzurra chiude ai piedi del.Neimetri femminili arriva la doppietta neerlandese con Joy Beune prima in 6:45.76 e Merel Conijn seconda in 6:47.44, a 1.68, mentre completa illa ceca Martina Sáblíková, terza in 6:49.01, a 3.25. Ritocca il, che già le apparteneva,, la quale lima 69 centesimi al primato nazionale, fatto segnare in occasione delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, e chiude quarta in 6:51.