Iodonna.it - Sono sempre di più i siti dedicati all'usato firmato. Da Preclothed a Fashionphile, dove fare affari d'oro e trovare item d'archivio

Evoluzione dello shopping. Non è certo una novità che le abitudini d’acquisto cambino a seconda del momento storico, della sensibilità corrente, dei temi che scuotono il dibattito pubblico. Dopo anni di shopping sfrenato, in negozio come sui vari e-commerce, si sta facendo largo una mentalità diversa, votata alla moda vintage online. Gonna a portafoglio: 5 outfit a cui ispirarsi per abbinarla con stile X Tutto ciò che è second-hand, insomma, è al momento sulla cresta dell’onda.