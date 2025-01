Sinner difende il titolo Zverev cerca l’attesa prima gioia Slam | a Melbourne il pronostico è aperto

Leggi su Sportface.it

Numero uno contro numero due: la classifica ci dice che non avremmo potuto desiderare una finale migliore per aprire il 2025 dei tornei dello. Agli Australian Open non sarà quindi uno tra Novak Djokovic ee Carlos Alcaraz – come magari veniva pronosticato alla vigilia – a tentare il colpaccio contro Jannik, bensì Alexander. Da un lato il campione in carica, a caccia del suo terzo major nell’arco di dodici mesi; dall’altro un oro olimpico, sette volte vincitore a livello Masters 1000 e con due titoli alle ATP Finals, ma ancora a secco dicon due sconfitte in altrettante finali. Chi sia il favorito è chiaro a tutti, ma gli ultimi dodici mesi del tedesco, la forma mostrata in queste due settimane ae soprattutto i precedenti scontri diretti ci dicono di procedere con cautela nell’analisi del match.