Ilfattoquotidiano.it - Si dimette Minio, presidente della Fondazione Agrigento 2025: “Avvicendamento politico”. Le mire di Schifani sulla capitale della cultura

“Lascio la, anzitempo, su richiesta del sindaco, Francesco Miccichè, per favorire unsquisitamente”. Con questa stoccata polemica Giacomoha presentato le dimissioni da. Un“squisitamente”, sottolinea lui, voluto dalRegione Sicilia, Renatoche avrebbe pressato il primo cittadino per ottenere il passo indietro di. La sua è la prima – e per il momento l’unica – testa a cadere dopo le tante gaffe inanellate fin qui peritaliana.I cartelli sbagliati, l’acqua che cade sul palco del Teatro Pirandello, le strade rifatte in fretta e furia comprendo i tombini, ma anche unanata in ritardo e con nomine prettamente politiche: lo statuto è stato depositato a febbraio del 2024 e il consiglio d’amministrazione è stato composto da 8 membri tutti collegati con la politica, e, manco a dirlo, nessuno con specifiche competenze in ambitole, come scritto da Il Fatto Quotidiano lo scorso 9 gennaio.