Juventusnews24.com - Sesko Juve, è il grande obiettivo dei bianconeri ma… Il futuro dell’attaccante è già delineato: tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’attaccante del Lipsia è il preferito per il reparto ma.gli aggiornamenti suldel classe 2001Tra gli attaccanti più interessanti a livello europeo c’è sicuramente Benjamindel Lipsia. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il classe 2001 è un pallino di Giuntoli che avrebbe voluto portarlo a Torino nelle prossime sessioni di mercato.L’attaccante vuole però giocare in Premier League e in pole c’è l’Arsenal che è convinto di essere in vantaggio rispetto al Manchester United. Difficile che il calciomercatoriesca a competere con le forze e i soldi del club inglesi.Leggi suntusnews24.com