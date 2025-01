Bergamonews.it - Senso di rivalsa: Atalanta di scena a Como per trovare i tre punti e vendicare l’andata

Che cosa hanno in comune le tre sconfitte interne subite dall’in questa stagione? Sono tutte terminate 2-3. L’ultima in ordine cronologico è quella della scorsa settimana contro il Napoli, poi c’è quella del 10 dicembre contro il Real Madrid: fino a qui, più che accettabile e normale. Se però si torna a settembre, giorno 24, c’è la sconfitta ‘intrusa’. Sempre 2-3, ma contro un’avversaria non certo della stessa portata delle precedenti: il.Era una partita che sembrava stregata, rimandata di ventiquattr’ore a causa della pioggia battente che il lunedì sera era caduta su Bergamo. Si è giocata di martedì, l’è andata in vantaggio con Zappacosta nel primo tempo, poi in 13 minuti nella ripresa i lariani l’hanno totalmente ribaltata, rendendo vano il rigore realizzato da Lookman nel recupero.