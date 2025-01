Lanazione.it - Scuola, si sperimenta il "4+2": "Progetto nell’enogastronomia"

Nasce con la legge 121 datata 8 agosto 2024, ildei percorsili 4+2 per creare nuove filiere tecnologiche-professionali trasuperiore e ITS. Un percorso che aumenterà l’offerta formativa. "Unazione che andrà a compiersi al momento per l’istituto di Montalcino. I ragazzi potranno diplomarsi in 4 anni, e poi decidere che tipo di percorso compiere, se fare l’università, affrontare fin da subito il mondo del lavoro oppure compiere i due anni del percorso in un istituto tecnico superiore - afferma la preside Nadia Riguccini - noi abbiamo già contatti con l’Its E.A.T. Nel settore dell’eccellenza enogastronomica, dove i ragazzi potranno continuare il percorso intrapreso ae completare il proprio periodo di formazione". Un percorso che avrà lo stesso piano orario ma spalmato su 4 anni anziché su 5.