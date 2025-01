Tpi.it - Schindler’s List – La lista di Schindler: tutto quello che c’è da sapere sul film

– Laa di: trama, cast e streaming delsu Rete 4Stasera, sabato 25 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda– Laa didel 1993 prodotto e diretto da Steven Spielberg, interpretato da Liam Neeson, Ben Kingsley e Ralph Fiennes e dedicato al tema della Shoah. Ispirata al romanzo Laa didi Thomas Keneally e basata sulla vera storia di Oskar, la pellicola permise a Spielberg di raggiungere la definitiva consacrazione tra i grandi registi, ricevendo ben 12 nomination agli Oscar e vincendo 7 statuette, tra cui quelle per il migliore la miglior regia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Trama1939, Cracovia, inizio della Seconda Guerra Mondiale. Dopo che la Germania ha invaso la Polonia, gli ebrei vengono relegati in un ghetto e sono interdetti da ogni attività commerciale; in questa situazione, Oskar, un imprenditore tedesco, coglie l’occasione per trarre vantaggio personale e avviare una fabbrica impiegata nella produzione di tegami e pentole con cui rifornire l’esercito tedesco.