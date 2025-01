Panorama.it - Sanremo 2025: che senso hanno 30 canzoni scritte dagli stessi autori?

Nonostante la mediocrità della maggior parte dei brani in gara, Amadeus, nelle ultime cinque edizioni di, ha portato avanti una sua idea musicale ben precisa: molti brani radiofonici, brevi e con la cassa dritta, a discapito della classica ballad sanremese tutta interpretazione, pathos e archi, pensati soprattutto per l'ascolto in streaming e per i passaggi radiofonici in alta rotazione. Due generi importanti come rap e rock (se si esclude il colpo di fortuna dei Maneskin nel 2021, che infatti non si è più ripetuto) sono stati praticamente assenti dalla kermesse, mentre sono proliferati brani pop, dance e urban. E pazienza se 2/3 dellesono finite nel dimenticatoio nel giro di pochi mesi: i risultati televisivi e dello streaming sono stati molto positivi e, in una società ossessionata dai numeri, questo basta e avanza.