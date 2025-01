Sport.quotidiano.net - Rugby A Elite: il Rovigo vince a Vicenza 18-10, ma niente punto bonus

, 25 gennaio 2025 – Vittoria in trasferta per la Femi Cznel derby veneto con i Rangers. I Bersaglieri rossoblù hanno la meglio, passando per 16-21 in casa dei biancorossi, che nel finale di gara sono riusciti a ricucire con due piazzati di Zaridze, ma hanno fallito l’aggancio nel lungo recupero. Un inizio match dove i due team provano a dettare il ritmo, entrambi però commettono qualche errore di troppo che non permette di segnare punti sul tabellino fino al 21’ con il piazzato del rossoblù Thomson che firma lo 0-3. Al 24’ i bersaglieri scelgono ancora la via dei pali, dopo un calcio a favore, Thomson è preciso ancora una volta, 0-6. Al 28’inizia a macinare metri: Casado Sandri apre velocemente il gioco a capitan Diederich Ferrario che esegue un calcetto per Lertora che è bravo a recuperare l’ovale e a schiacciare oltre la linea per la prima marcatura di giornata.