Ilgiorno.it - Roncello, scoppia un incendio nella stalla: Carlo Biffi muore nel tentativo di salvare le sue capre

(Monza e Brianza), 25 gennaio 2025 – Una vampata di fumo che fuoriesce dalla, la scelta senza pensarci un attimo di precipitarsi all’interno perle sue amate. Un gesto d'amore che ieri è costato la vita a, 59 anni, sposato, proprietario dell'azienda agricola “I Muron” di, in Brianza. Famosa proprio per il formaggio fatto con il latte delle bestiole che l'allevatore, legatissimo agli animali, ha provato acon tutte le forze. Nel primo pomeriggio la vittima stava ripulendo il cortile dalle erbacce con il t ratto re in compagnia di un collega. Lo choc e il dolore degli amici Qui, nel piccolo centro alle porte di Monza, poco meno di 5mila abitanti, gli agricoltori si contano sulle dita d'una mano e si aiutano appena possono. È stato l'amico a raccontare ai carabinieri la scelta di: "Il tempo di chiamare i soccorsi e l'abbiamo trovato a terra privo di sensi”.