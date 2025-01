Romadailynews.it - Roma: Melito-Marinone (Pd), grazie a Verdone per appello a difesa cinema della citta’

Rispetto alle dichiarazioni dell’attoreno CarlosuiCapitale, riportate dal quotidiano “Il CorriereSera” sul sito web “desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine a Carloper il suoaccorato e il suo timore rispetto al destino dei noveni acquisiti all’asta da un fondo olandese.Condividiamo pienamente la sua preoccupazione per il rischio che queste storiche saletografiche perdano la loro vocazione culturale, trasformandosi in supermercati, fast food o centri commerciali, come consentito dalla recente normativa regionale del Lazio”.Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini del Pd, Antonellae Lorenzo.“Le sue parole – aggiungono i consiglieri – riflettono il sentimento di moltini, per i quali le saletografiche rappresentano luoghi di comunita’ e identita’ culturale, che non possono essere abbandonati all’incuria o al degrado.