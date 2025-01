Pronosticipremium.com - Roma, interesse per Brobbey. Hermoso nel mirino del Bayer Leverkusen

Laaccelera sul mercato per completare la rosa di Claudio Ranieri, con priorità in attacco e possibili movimenti in difesa. Con la chiusura della finestra invernale sempre più vicina, ogni giorno diventa cruciale per portare avanti le trattative e rinforzare una squadra che necessita di nuove opzioni per affrontare al meglio i prossimi impegni.nel, ma i costi frenanoUno dei nomi caldi per l’attacco giallorosso è quello di Brian, giovane talento classe 2002 in forza all’Ajax. Il centravanti olandese è considerato un profilo ideale per dare a Ranieri un’alternativa di peso a Dovbyk. Tuttavia, come riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare appare complicato: l’Ajax valuta il giocatore intorno ai 30 milioni di euro, una cifra al momento fuori portata per lain questa sessione.