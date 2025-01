Rispunta Allegri per la Juventus | Motta è avvisato

Leggi su Sportface.it

Torna nuovamente di moda il nome di Massimilianoin ottica: l’ex tecnico bianconero spaventa Thiago.Un passo in avanti e altri due indietro. Ladi quest’anno non riesce in nessun modo a trovare una quadratura, la squadra di Thiagosta trovando non poche difficoltà nel conquistare vittorie sul campo.Il successo dello scorso weekend contro il Milan per 2-0, firmato Mbangula e Weah, aveva entusiasmato e non poco la tifoseria bianconera, che però è dovuta tornare subito con i piedi per terra solo quattro giorni dopo, quando la propria squadra del cuore non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 nel match di Champions League contro il Club Brugge.L’ennesimo pareggio della stagione, addirittura il sedicesimo tra campionato e coppe, che porta laa doversela giocare ai playoff per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League.