Retegui implacabile dentro l’area Brescianini cambia il corso della partita

Como-Atalanta 1-2, le pagelleCarnesecchi 6 – Il gol è imprendibile anche per lui. Para ciò che può, non brilla coi piedi.Scalvini 5 – Fatica a trovare il riferimento su Fadera, che cavalca la fascia come un quinto più che come un’ala. Brilla solo quando riesce a giocare in anticipo. Non si propone per dare l’appoggio.(55’7 – Entra, dà ampiezza e trova due assist sontuosi.)Djimsiti 6 – Primo tempo complicato: deve correre dietro a Strefezza, che gli leva ogni riferimento possibile. Molto meglio nel secondo tempo.Kolasinac 7 – Il migliorelinea lungo tutti i 90 minuti: legge sempre bene le intenzioni di Diao, cerca di aiutare anche in spinta suonando la carica. Uomo-chiave, niente di nuovo.Cuadrado 5.5 – Si segnala per qualche spunto individuale, ma in generale poca roba.