Resident Evil | Zach Cregger scriverà e dirigerà il nuovo film

La saga videoludicatornerà presto a solcare le sale cinematografiche, ma questa volta pare con uno specialista del genere horror come.Secondo un articolo del the Hollywood Reporter, infatti, il regista dell’ottimo “Barbarian” è stato scelto per scrivere e dirigere il prossimo adattamento della saga. Ilnascerà da una produzione condivisa tra Playstation Productions e Constantin, società quest’ultima che detiene i diritti cinematografici sin dagli anni novanta.La fonte ha anche riferito che ad Hollywood sta per partire una massiccia serie di offerte milionarie per accaparrarsi la possibilità di distribuire il, con Warner Bros e Netflix su tutte., come anticipato, si è fatto conoscere dal grande pubblico con l’ottimo horror Barbarian, successivamente ha diretto Weapons che, nonostante non abbia ancora ottenuto una data d’uscita ufficiale, è stato acquistato da Warner Bros e sta ottenendo importanti risultati durante i primi test screening.