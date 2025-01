Ilrestodelcarlino.it - Recuperato peschereccio affondato. La lunga operazione durata ore

Le operazioni di recupero del motopesca San Gerardo,la notte del 20 gennaio nei pressi dell’imboccatura del porto di San Benedetto, sono terminate nella serata di ieri. Le attività, delicate a causa delle condizione meteo-marine avverse, sono state condotte dal personale specializzato in lavori marittimi sotto la supervisione del personale della guardia costiera. Il motopesca è stato messo in sicurezza nello scalo d’alaggio e poi caricato, con qualche problema, sul travel lift dei cantieri Sea (Agenzia servizi navali). Le operazioni sono iniziate poco dopo le 8 con l’arrivo del motopontone della ditta ’In Mare srl’ di Termoli, incaricata direttamente dall’armatore Remo Foracappa. Niente curiosi nella zona delle operazioni. Per garantire la sicurezza, il molo Sud è stato completamente chiuso al pubblico e l’area costantemente presidiata dai militari della marina militare, dai volontari del gruppo comunale di protezione civile e dalla polizia locale di San Benedetto.