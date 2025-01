Lanazione.it - Rebic, “Restami vicino“. La dolce dedica al padre nel nuovo singolo

Rebecca Magrini, in arte, continua a far parlare di sé. La giovane cantante senese, che si divide tra il lavoro di geometra e la passione per la musica, ha pubblicato il suo terzo, intitolato ‘’. Il brano è un tributo profondo e personale ed èto a suoMarco, figura centrale nella vita dell’artista. Il’ si ispira a ‘Desafiando el destino’, brano della cantante argentina María Becerra, ma nella versione diprende una piega del tutto personale. "Ho riscritto testo e melodia, lasciandomi ispirare dalla base originale – ha spiegato –, ma creando una canzone nuova a tutti gli effetti. Nel testo ho parlato di un pilastro fondamentale della mia vita, che appunto è mio. Ho pianto tanto mentre scrivevo il pezzo, ma è stato veramente bello".