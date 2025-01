Lanazione.it - "Prorogare l’emergenza". Terremoto, il Comune vuole un altro anno di aiuti

Proroga dello stato di emergenza per le zone terremotate per un. Lo ha richiesto ilal Governo, indicando come priorità la ricostruzione, le scuole e il sostegno alle famiglie, in vista della prossima scadenza che avverrà il 5 aprile prossimo. Il sindaco Luca Carizia spiega: "Ildel 2023 ha lasciato segni profondi ma anche tanta determinazione. La proroga è fondamentale per la ricostruzione e per offrire ai cittadini risposte adeguate". La richiesta si concentra su tre aspetti: l’estensione del noleggio dei moduli scolastici prefabbricati in uso alla scuola media per un, il mantenimento del Contributo per l’autonoma sistemazione (Cas) e la richiesta di linee guida chiare per la gestione dei 12 milioni di euro dedicati alle progettazioni, stanziati con l’ultima finanziaria.