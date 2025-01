Ilveggente.it - Pronostico Valladolid-Real Madrid: il controsorpasso è cosa fatta

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della ventunesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.servito in una notte. Sì, perché se prima vi abbiamo spiegato che l’Atletico, vincendo contro il Villar, almeno per un paio d’ore sarà in testa alla classifica del campionato spagnolo, c’è da dire che il, nella serata di sabato, si riprenderà quasi serenamente – anche se mancherà Vinicius, squalificato – il primo posto nella graduatoria della Liga.: il(Lapresse) – Ilveggente.itCinque vittorie per ilnelle ultime cinque uscite contro il, e in tutte le occasioni la squadra di Carlo Ancelotti non ha subito gol. Potrebbe cambiare qualnella serata di sabato? Beh, a livello difensivo i Blancos non è che quest’anno si stiano comportando così bene, però c’è da dire che i padroni di casa sono ultimi in classifica con il peggior attacco del campionato: 14 i gol segnati in 20 partite, e in questo modo, ovviamente, non c’è nessuna possibilità di salvarsi.