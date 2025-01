Sport.quotidiano.net - Prima categoria. "Compito difficile per il Camerino. A Potenza Picena sfida tra big»

La seconda giornata di ritorno del girone C diè presentata da Angelo Ortolani, allenatore della Folgore Castelraimondo. Argignano-Montecosaro: "Argignano è reduce dall’ importante e inaspettata vittoria a Passatempo, oggi avrà il vantaggio di giocare in casa anche se non è mai facile infilare subito un altro successo: 1X". Belfortese-: "La Belfortese è molto attrezzata eha un organico superiore a tutti. È una gara aperta in cui non vedo il pareggio: 1-2". Borgo Mogliano-Montemilone Pollenza: "Squadre con buoni organici: Pollenza sta facendo bene, Mogliano deve puntare a un solo risultato se vuole coltivare progetti ambiziosi: 1X". Folgore Castelraimondo-Portorecanati: "È una partita spartiacque, cioè sono quelle gare che ti fanno capire se guardare sopra o sotto".