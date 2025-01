Ilgiorno.it - Presidio al Leoncavallo: "Grattacieli nei cortili ma si parla ancora di noi"

"Sembra surreale che in una città che ha visto velocemente crescerenei, stiamodiscutendo del", esordisce Daniele Farina, storico esponente del centro sociale ed ex deputato indipendente di Rifondazione comunista. E: "Pare anche dalle inchieste di magistratura che la proprietà privata, l’edificazione e le grandi immobiliari si siano mangiate Milano. Dentro questo, c’è una responsabilità della politica, quantomeno di inattività: una soluzione poteva essere serenamente trovata nell’area di via Watteau, poco o nulla è stato fatto. E la situazione attuale è questa". Il caso Leonka visto dal Leonka. Ore 9.30 di ieri: sono in duecento aldavanti all’ex cartiera occupata dal 1994 per fare da pacifico comitato d’accoglienza all’ufficiale giudiziario, che di lì a un’ora si presenterà al civico 7 per consegnare per la centotrentesima volta in vent’anni l’ordine di sfratto.