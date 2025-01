Ilfogliettone.it - Pomodoro a pezzi, all’interno del barattolo trovato qualcosa di spaventoso: questo non mangiarlo per nessun motivo

Leggi su Ilfogliettone.it

Il Ministero della Salute ha mandato una circolare per fare attenzione aprodotto, rischi gravi per la salute.Il Ministero della Salute può decidere di togliere dal mercato o richiamare un prodotto per tutelare la salute dei consumatori. Questa misura viene adottata quando emergono potenziali rischi legati al consumo o all’utilizzo di un prodotto. I richiami possono riguardare alimenti, farmaci, dispositivi medici o altri beni di largo consumo.Tra le cause più comuni nei prodotti alimentari vi sono la contaminazione da batteri come Salmonella o Listeria, la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta, o l’uso di ingredienti proibiti. Anche residui di pesticidi o metalli pesanti al di sopra dei limiti consentiti possono portare al richiamo di un alimento.Per quanto riguarda farmaci e dispositivi medici, i richiami possono essere causati da difetti di produzione, alterazioni della composizione o effetti collaterali imprevisti.