Tvzap.it - Pino Insegno alla conduzione del programma Top: gossip bomba in Rai

Leggi su Tvzap.it

avrà ladi unTop in Rai: l’indiscrezione lanciata da Dagospia rimbalza in queste ore tra gli addetti ai lavori della Tv italiana, tra commenti più o meno positivi. Per, non propriamente apprezzato dal pubblico dopo l’ultima esperienza a “Reazione a Catena”, arriva dunque una nuova importante? (segue dopo la foto)Leggi anche: “Reazione a Catena”, ancora critiche a: parla la famosa TvLeggi anche: Volano gli stracci tra TG1 e “Reazione a Catena” per gli ascolti: intervengono i vertici Rai, nuovaTop per lui dopo gli alti e bassi di “Reazione a Catena”Per, dopo le esperienze de “Il Mercante in Fiera” e “Reazione a Catena” arriva dunque una nuovaTop in Rai. L’indiscrezione è di Dagospia e sta girando in queste ore tra tutti gli addetti ai lavori.