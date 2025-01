Scuolalink.it - Permessi retribuiti per il diritto allo studio 2025 del personale scolastico: pubblicati gli elenchi definitivi

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso l’UfficioRegionale per la Lombardia, ha reso noti glidelammesso aistraordinari per il(150 ore) per l’anno. Questa comunicazione interessa docenti,educativo e ATA in servizio presso le scuole statali di Milano e della Città Metropolitana. Normativa e criteri di assegnazione deiper motivi di, disciplinati dall’art. 3 del D.P.R. n. 395/88, prevedono un massimo di 150 ore annue individuali. Il Contratto Integrativo Regionale (CIR) della Lombardia per il triennio 2023-ha stabilito i criteri di assegnazione, con una priorità basata sul servizio prestato, la durata del contratto e il rispetto del limite massimo provinciale, pari al 3% delin servizio.