Metropolitanmagazine.it - Perché Chanel ha tagliato 70 posti di lavoro negli USA?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Che il settore del lusso fosse in crisi in tutto il mondo è una cosa già ben nota. Un’ulteriore conferma arriva da un comunicato della griffe di lusso, che comunica la difficoltà che sta affrontandoStati Uniti, a cadella quale si è trovata a dover tagliare 70di. Infatti, in un comunicato diffuso mercoledì, afferma che, come le precedenti mosse per limitare le spese, questa decisione aiuterà il brand “ad adattarsi meglio alle attuali sfide economiche”.La crisi del lusso colpisce: tagliati 70diUn duro colpo per la zona americana, considerato che le Americhe rappresentavano circa il 20% delle vendite totali digià nel 2023. Un dato alto rispetto al 28% dell’Europa e al 52% dell’area Asia Pacifico. Inoltre, sempre nel 2023, l’azienda contava circa 36.