Lanazione.it - Paura per il fotografo Massimo Sestini: malore durante immersione in un lago

Trento, 25 gennaio 2025 –per ilpratese di nascita e fiorentino di adozione. Ha rischiato infatti di annegare in Trentino, in un, dove era in corso un raduno di istruttori subacquei al quale lo stessostava partecipando. Il gruppo non ha vistorisalire. Ha avuto infatti unsott’acqua. Non è andato in arresto cardiaco ma ha perso conoscenza. Portato in superficie è stato quindi trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento. E’ accaduto aldi Lavarone intorno alle 13 di sabato 25 gennaio.si trova attualmente ricoverato nell’ospedale trentino.