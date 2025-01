Pattinaggio velocità Coppa del Mondo 2024 25 | a Calgary Lollobrigida sigla il nuovo record personale sui 5000 ma è quarta

Leggi su Sportface.it

Si è aperta a, in Canada, la terza tappa delladeldidisu pista lunga, con una giornata ricca di emozioni e ottimi risultati per gli atleti italiani. Nel programma della giornata inaugurale si sono svolte le gare dei 1.500 metri maschili, dei 1.000 metri femminili e dei 5.000 metri femminili. Tra gli azzurri, si sono distinti soprattutto Francescae Daniele Di Stefano, impegnati nelle Division A, i principali raggruppamenti della competizione.Prosegue il momento di forma di FrancescaLa protagonista assoluta della giornata per l’Italia è stata Francesca, che ha stabilito unprimatosuimetri, con un tempo di 6:51.07 che è anche ilitaliano. Superato così il suo stesso crono del 2022, fatto segnare in occasione delle Olimpiadi Invernali di Pechino.