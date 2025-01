Agi.it - Papa Francesco: "Difendere la libertà di stampa e di pensiero"

AGI - Un ricordo per i tanti reporter morti "che hanno firmato il loro servizio con il proprio sangue", e due forti appelli affinché "vengano liberati i giornalisti ingiustamente accusati" e "sia difesa e salvaguardata ladie di manifestazione delinsieme al diritto fondamentale a essere informati".nell'Aula Paolo VI incontra i tanti operatori dell'informazione - sono arrivati a Roma in quasi 10 mila -, per il primo grande evento giubilare, quello con il Mondo della Comunicazione. Il Pontefice preferisce consegnare il suo discorso e pronunciare poche parole a braccio: parole di ringraziamento per un lavoro, quello giornalistico, "che costruisce la società, la Chiesa, fa andare avanti tutto" a patto pero', aggiunge, "che sia vero". "Il Giubileo si celebra in un momento difficile della storia dell'umanità, con il mondo ancora ferito da guerre e violenze, dallo spargimento di tanto sangue innocente", scrive ilnel discorso consegnato ai media, nel quale esprime il suo grazie a tutti gli operatori della comunicazione "che mettono a rischio la propria vita per cercare la verità e raccontare gli orrori della guerra" ricordando "tutti coloro che hanno sacrificato la vita in quest'ultimo anno, uno dei più letali per i giornalisti".